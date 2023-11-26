«Интенсивно заниматься»: Орнелла Мути продолжает учить русский язык

«Великий и могучий» оказался непростым для актрисы. Будет ли она его совершенствовать дальше?

В Москву прилетела итальянская актриса Орнелла Мути. Она будет участвовать в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». В преддверии этого события она пообщалась с корреспондентом 5-tv.ru и рассказала, как у нее обстоят дела с изучением русского языка, которым она давно хочет овладеть.

Оказалось, что Мути испытывает некоторые сложности. Поэтому ее процесс продвигается медленно. Актриса отметила, что русский язык довольно сложный, поэтому его нельзя просто так взять и выучить. Но она пообещала обратить внимание на этот вопрос при первой же возможности.

«Как только у меня будет немножко побольше времени, я, наверное, буду более интенсивно заниматься. И заниматься буду с преподавателем», — пообещала актриса.

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Стоит отметить, что знаменитая актриса уже весьма неплохо знает русский на начальном уровне: за время интервью она произносила несколько коротких фраз на русском, а также понимала суть некоторых вопросов без переводчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орнелла Мути раскрыла секрет своей вечной молодости.