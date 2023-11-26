«Интенсивно заниматься»: Орнелла Мути продолжает учить русский язык

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 230 0

Орнелла Мути призналась, что испытывает сложности с изучением русского языка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serge Arnal; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

«Великий и могучий» оказался непростым для актрисы. Будет ли она его совершенствовать дальше?

В Москву прилетела итальянская актриса Орнелла Мути. Она будет участвовать в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». В преддверии этого события она пообщалась с корреспондентом 5-tv.ru и рассказала, как у нее обстоят дела с изучением русского языка, которым она давно хочет овладеть.

Оказалось, что Мути испытывает некоторые сложности. Поэтому ее процесс продвигается медленно. Актриса отметила, что русский язык довольно сложный, поэтому его нельзя просто так взять и выучить. Но она пообещала обратить внимание на этот вопрос при первой же возможности.

«Как только у меня будет немножко побольше времени, я, наверное, буду более интенсивно заниматься. И заниматься буду с преподавателем», — пообещала актриса.

«Приезжала сюда по любви»: Орнелла Мути рассказала, почему регулярно возвращается в Россию

Стоит отметить, что знаменитая актриса уже весьма неплохо знает русский на начальном уровне: за время интервью она произносила несколько коротких фраз на русском, а также понимала суть некоторых вопросов без переводчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орнелла Мути раскрыла секрет своей вечной молодости.

-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью
0:24
Кризис обернулся изменой? Журналисты узнали о расставании Месси с женой
0:05
На руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли
23:55
«Возможна ампутация»: Виолетта Чиковани попала в больницу после съемок шоу
23:36
Депутат Верховной рады потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного
23:15
«Интенсивно заниматься»: Орнелла Мути продолжает учить русский язык

Сейчас читают

«Приезжала сюда по любви»: Орнелла Мути рассказала, почему регулярно возвращается в Россию
«Не возраст определяет человека»: Орнелла Мути раскрыла секрет своей вечной молодости
«Откуда это?» — концертный директор Хлебниковой развеял слухи о звезде
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд