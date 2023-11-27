Не сможет принять? Как на психику ребенка влияет вынашивание суррогатной матерью

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 212 0

Психолог Шляпужникова: информация о суррогатной матери может навредить ребенку

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liz Gregg; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

И стоит ли раскрывать малышу правду о том, как он появился на свет?

Эмоционального диссонанса между ребенком, которого вынесла другая женщина, и матерью, которая его воспитывает, не существует. Таким заявлением в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился психолог Андрей Зберовский.

Если новорожденный ребенок спустя короткое время после появления на свет оказывается у матери, которая дала свою яйцеклетку, то младенец моментально устанавливает эмоциональный контакт. При этом со стороны малыша этот процесс развивается гораздо быстрее.

«Появление ребенка сильно меняет жизнь женщины, требует определенной адаптации. Но в тех случаях, которые я наблюдал, женщины все адаптировались. И ребенок, конечно же, эмоционально очень привязан к своей маме, даже если она его не вынашивала, даже если она не кормила грудным молоком», — считает Зберовский.

Однако психолог против того, чтобы ребенок узнавал информацию о своей суррогатной матери. Это может привести к негативным последствиям, например, во время подростковых конфликтов с родителями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ruСхожей позиции придерживается и системный семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова. Специалист уверена, что гораздо важнее не то, кто родил ребенка, а то, кто его воспитал. Если мать старается окутать его любовью и заботой, то он вырастет счастливым человеком.

Шляпужникова отметила, что с генетической точки зрения младенец является прямым наследником тех родителей, для которых его вынашивала суррогатная мать. Суррогатная мать не является генетической матерью ребенка, она — лишь вынашивает его и помогает появиться на свет.

«Если ребенок вынашивается из чужой яйцеклетки и донорских сперматозоидов, то для него, особенно в младшем возрасте, обнаружение этого факта может стать трагедией. Малыша нужно готовить. Это то же самое, если ребенок узнает, что он взят из детского дома и не является генетическим продолжением его воспитывающей матери. В случае суррогатного материнства мы говорим о том, что биологические родители воспитывают ребенка, поэтому никакой травматизации не наносится», — уверена Шляпужникова.

Эксперт добавил, что бывают случаи, когда у биологической матери может возникнуть ряд «психологических переносов» по отношению к ребенку. Однако, если младенец долгожданный, никаких дисфункций не возникает.

«Родится в любви»: Бузова сделала заявление о своей беременности

Ранее 5-tv.ru сообщал, как журналист Лаура Джугелия воспитывает детей. Иногда ей приходится отвлекать отпрысков с помощью гаджетов.

+1° Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:22
Размыты пути и разрушены дома: средиземноморский циклон добрался до Сочи
14:13
«Универсальный артист»: как Никита Михалков поздравил Машкова с днем рождения
13:57
Карьера пошла в гору? Куда и почему пропал из шоу-бизнеса Егор Крид
13:41
Борьба за кресло: депутат Рады призвала к отставке Залужного
13:26
Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии за вымогательство
13:25
Не сможет принять? Как на психику ребенка влияет вынашивание суррогатной матерью

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
«Не запрещаю»: Лаура Джугелия рассказала, как воспитывает детей
Maybach — у Волочковой, Запорожец — у Нагиева: какими машинами владели знаменитости
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд