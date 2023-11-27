Не сможет принять? Как на психику ребенка влияет вынашивание суррогатной матерью

И стоит ли раскрывать малышу правду о том, как он появился на свет?

Эмоционального диссонанса между ребенком, которого вынесла другая женщина, и матерью, которая его воспитывает, не существует. Таким заявлением в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru поделился психолог Андрей Зберовский.

Если новорожденный ребенок спустя короткое время после появления на свет оказывается у матери, которая дала свою яйцеклетку, то младенец моментально устанавливает эмоциональный контакт. При этом со стороны малыша этот процесс развивается гораздо быстрее.

«Появление ребенка сильно меняет жизнь женщины, требует определенной адаптации. Но в тех случаях, которые я наблюдал, женщины все адаптировались. И ребенок, конечно же, эмоционально очень привязан к своей маме, даже если она его не вынашивала, даже если она не кормила грудным молоком», — считает Зберовский.

Однако психолог против того, чтобы ребенок узнавал информацию о своей суррогатной матери. Это может привести к негативным последствиям, например, во время подростковых конфликтов с родителями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; Личный архив Натальи Шляпужниковой; 5-tv.ruСхожей позиции придерживается и системный семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова. Специалист уверена, что гораздо важнее не то, кто родил ребенка, а то, кто его воспитал. Если мать старается окутать его любовью и заботой, то он вырастет счастливым человеком.

Шляпужникова отметила, что с генетической точки зрения младенец является прямым наследником тех родителей, для которых его вынашивала суррогатная мать. Суррогатная мать не является генетической матерью ребенка, она — лишь вынашивает его и помогает появиться на свет.

«Если ребенок вынашивается из чужой яйцеклетки и донорских сперматозоидов, то для него, особенно в младшем возрасте, обнаружение этого факта может стать трагедией. Малыша нужно готовить. Это то же самое, если ребенок узнает, что он взят из детского дома и не является генетическим продолжением его воспитывающей матери. В случае суррогатного материнства мы говорим о том, что биологические родители воспитывают ребенка, поэтому никакой травматизации не наносится», — уверена Шляпужникова.

Эксперт добавил, что бывают случаи, когда у биологической матери может возникнуть ряд «психологических переносов» по отношению к ребенку. Однако, если младенец долгожданный, никаких дисфункций не возникает.

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