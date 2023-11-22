«Родится в любви»: Бузова сделала заявление о своей беременности
Ольга Бузова заявила, что ее ребенок родится только в любви
Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ
Певица ответила на самый популярный вопрос, который интересует ее поклонников.
Певица Ольга Бузова рассказала, когда планирует стать мамой. В ходе интервью на одном из YouTube- каналов телеведущая честно призналась, что ей мешает познать радость материнства. Об этом пишет портал 7Дней.ru.
По словам 37-летней артистки, в юности она совсем по-другому представляла свое будущее. Она думала, что в 25 лет уже будет женой и мамой двух детей. Замужем, как известно, Бузова уже побывала, но детей у нее нет.
Ходили слухи, что знаменитость не получается забеременеть из-за проблем со здоровьем. Она подтвердила, что у нее есть проблема, но не связанная с лечением. Как высказалась звезда российского шоу-бизнеса, она мечтает родить от любимого человека. Но сегодня в личной жизни звезды тишина.
«Объясняю всем еще раз, чтобы получился ребенок, он должен родиться в любви, чтобы родиться в любви, должна быть любовь», — сказала Ольга.
Ранее 5-tv.ru писал, что сваха Роза Сябитова объяснила Ольге Бузовой, как найти хорошего мужа.
- 21 нояб
- «Лайкер — он и в Китае лайкер»: Бузова о подписке Давы в соцсетях и слухах о воссоединении
- 18 нояб
- Сваха Роза Сябитова объяснила Ольге Бузовой, как найти хорошего мужа
- 15 нояб
- «Готов подтвердить на детекторе лжи»: Тарасов обвинил Бузову в изменах
- 13 нояб
- «В нашем доме уже была другая» — Бузова вывела на чистую воду Тарасова и Костенко
- 13 нояб
- «Я ему всю жизнь буду благодарна»: Бузова раскрыла правду о связи с Нагиевым
- 10 нояб
- «Не достоин»: Киркоров назвал главное условие для замужества Бузовой
- 10 нояб
- Быть Ольгой Бузовой: звездный стилист разгадал феномен поющей ведущей
- 10 нояб
- «Хоть бы лед принесли»: беда произошла с Ольгой Бузовой в Китае
- 9 нояб
- Потеряли стыд: кто из отечественных звезд открыто говорит о сексе
- 5 нояб
- «Можно смотреть бесконечно!» — Бузову высмеяли за странный танец на концерте
Читайте также
79%
0.29 96.15
-0.11
Нашли ошибку?