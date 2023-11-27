«Просто возненавидел» — Владимир Пресняков о хите «Стюардесса по имени Жанна»

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 111 0

Владимир Пресняков-младший рассказал, что ненавидел свои песни

«Просто возненавидел» — Владимир Пресняков о хите «Стюардесса по имени Жанна»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Петь из концерта в концерт одно и то же действительно сложно, считает исполнитель.

В субботу, 25 ноября, стартовал Международный музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM», на котором выступили многие российские исполнители. Порадовал поклонников и Владимир Пресняков-младший, поделившийся с корреспондентом utro.ru своим отношением к старым песням.

На сцене ВТБ-Арены певец исполнил три самых популярных хита: «Зурбаган», «Недотрога» и «Стюардесса по имени Жанна». Артист искренне удивляется, что люди до сих пор хотят слышать эти композиции.

«Признаюсь, у меня был период, когда я эти песни просто возненавидел», — признался Пресняков-младший.

По его мнению, поклонникам песни тоже должны были надоесть, однако публика до сих пор восхищается старыми хитами. Однако петь из концерта в концерт одно и то же действительно сложно, считает исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пресняков рассказал о разрыве отношений с Подольской.

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