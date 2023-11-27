На замглавы администрации Харьковской области Слисаренко совершили покушение

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 81 0

Медики в настоящее время оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Что известно о случившемся?

На замглавы администрации Харьковской области Слисаренко совершили покушение

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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На заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области совершили покушение. Об этом РИА Новости сообщил сам глава Виталий Ганчев.

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — сказал он, уточнив, что речь идет об Александре Слисаренко.

В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, обстоятельства покушения выясняют сотрудники спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мариуполе предотвращено покушение на директора одной из производственных компаний. Оперативники ФСБ по Донецкой народной республике задержали организатора преступления — им оказался гражданин Украины.

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На замглавы администрации Харьковской области Слисаренко совершили покушение

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