На замглавы администрации Харьковской области Слисаренко совершили покушение

На заместителя главы военно-гражданской администрации Харьковской области совершили покушение. Об этом РИА Новости сообщил сам глава Виталий Ганчев.

«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение», — сказал он, уточнив, что речь идет об Александре Слисаренко.

В настоящее время пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, обстоятельства покушения выясняют сотрудники спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мариуполе предотвращено покушение на директора одной из производственных компаний. Оперативники ФСБ по Донецкой народной республике задержали организатора преступления — им оказался гражданин Украины.