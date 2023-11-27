Сара Окс рассказала, кто является эталоном красоты в российском шоу-бизнесе

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 39 0

Певица Сара Окс назвала Ларису Гузееву самой красивой женщиной в шоу-бизнесе

Сара Окс рассказала, кто является эталоном красоты в российском шоу-бизнесе

Фото: Instagram* / sara__oks

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По мнению артистки, Гузеева самая красивая, но ее поведение оставляет желать лучшего.

Вопрос о том, кто является самой красивой женщиной в российском шоу-бизнесе, актуален во все времена. Портал «Страсти» спросил у певицы Сары Окс, кто из звезд, по ее мнению, обладает безупречной красотой.

Исполнительница ответила, что эталоном красоты среди представительниц отечественного шоу-бизнеса является телеведущая Лариса Гузеева. Певвица с ней знакома лично и даже успела поработать.

«Лариса Гузеева действительно была редкая красотка», — заявила певица.

Лариса ГузееваЛариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

С Гузеевой артистка познакомилась на съемках шоу на федеральном телеканале. Как считает участница известного телевизионного проекта по поиску жениха или невесты, у ведущей программы идеальная внешность, но характер телеведущей вызывает вопросы. Окс искренне не понимает, зачем Гузеева на шоу откровенно высмеивает бедных девушек из провинции.

«Ведущая должна быть выше, лучше. Возможно, в себе не принимает эти качества и срывается на других. Можно, оказывается, быть успешным и злым одновременно», — раскритиковала свой образец красоты Сара.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сара Окс рассказала о прирожденном таланте Сергея Пенкина.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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