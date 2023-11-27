У Клары Новиковой умер близкий человек

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 111 0

МК: умерла сваха народной артистки РФ Клары Новиковой

У Клары Новиковой умер близкий человек

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая юмористка призналась, что очень тяжело переживает утрату.

Народная артистка РФ Клара Новикова потеряла близкого человека. Как сообщает МК со ссылкой на саму юмористку, у знаменитости умерла сваха. Оставила этот мир мать Бориса Никольского — супруга единственной дочери Новиковой, Марии.

Известно, что юмористка хорошо общалась с матерью своего зятя. Именно поэтому ее смерть стала тяжелым ударом для Новиковой.

«Она — моя ровесница. Тяжело нам всем: и мне, и зятю моему», — поделилась Клара Новикова.

Решила вернуться? Клара Новикова вышла на связь после затяжного отсутствия

Артистка обычно не распространяется о личной жизни и событиях в семье, но такое горе хранить в себе не смогла и рассказала журналистам о похоронах родственницы и подруги.

«Сваха завещала себя кремировать. Это был кошмар-кошмар. Страшно», — поведала Новикова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Клара Новикова вышла на сцену в Москве после долгого отсутствия.

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