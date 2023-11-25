«Жизнь непростая»: Клара Новикова вышла на сцену в Москве после долгого отсутствия

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Клара Новикова впервые выступила на сцене после длительного отсутствия

«Жизнь непростая»: Клара Новикова вышла на сцену в Москве после долгого отсутствия

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка появилась на публике. Где она пропадала?

Артистка Клара Новикова впервые появилась на публике за долгое время. Она вышла на сцену в Москве в зале «Мюзик-холл». Там у нее состоялся аншлаговый концерт. Об этом сообщило издание utro.ru.

«В последнее время я редко появляюсь на экране. Ну, такое время. Я не знала, о чем говорить, не знала, о чем шутить. Мне не нравится говорить о грустном, ведь жизнь сегодня такая непростая», — заявила Новикова со сцены.

Артистка родилась в Киеве, но несколько лет назад ей запретили возвращаться на родину. Причиной назвали гастроли в Крыму.

Тогда же она и призналась, что в России ее сердце, но на Украине осталось очень много хороших друзей и знакомых.

Ранее 5-tv.ru писал, что Клара Новикова рассказала о романе с молодым парнем. В 76 лет она завела молодого любовника. Более того, с видом победительницы жизни и с улыбкой на устах, она сообщила об этом на одном из своих творческих вечеров в Москве.

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