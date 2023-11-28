Во власти стихии: последствия чудовищного шторма на юге РФ

Мощнейший ураган, который обрушился на Черноморское побережье и Ростовскую область, привел к разрушительным результатам.

Последствия непогоды устраняют и на юге страны. Мощнейший шторм, который обрушился на Черноморское побережье и Ростовскую область, привел к разрушительным результатам.



Размыты дороги, тысячи людей остались без света, а в ряде поселков свои дома пришлось покинуть сотням жителей. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат продолжит.

Мощные волны накрывают набережную Таганрога. Местные жители такого не видели никогда. Многие улицы затоплены.

Вода повсюду. Вокруг равнина — и поэтому нет никакого спасения от стремительных потоков.

Ураган, ударивший по югу России, привел к нескольким стихийным бедствиям с серьезными последствиями. В Ростовской области затопило поселки. А там, куда потоп не дошел, ветер переворачивает автомобили. В Краснодарском крае — смыты железнодорожные пути в Лазаревском и разрушены дома в сочинском районе Лоо. А ночью и вовсе поднялась метель.

Белым-бело стало во дворах и на дорогах. Езда по серпантину за считанные минуты стала смертельно опасной. Такая же история и в Крыму. Здесь коммунальщики самоотверженно борются со снегом. С помощью продвинутой техники.

Если бы не их старания, движение на всем юге было бы парализовано. Час за часом поступают новости: из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тысяч жителей. Проводится эвакуация. Спасают всех, в том числе домашних животных.

Уже через сутки непогода, по прогнозам синоптиков пойдет на спад. Тогда можно будет возвращаться в дома и начинать ремонт. Многие строения пострадали очень сильно.

Этот мужчина показывает уровень воды в своем доме. Говорит: она прибывала так быстро, что было даже непонятно, куда бежать. Сейчас стихия отступила. Но страх перед ней еще остается.