Ослабление поддержки: в Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины

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В Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii; 5-tv.ru

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Теперь страна будет предоставлять экспортные лицензии.

У Чехии заканчивается оружие для поставок на Украину — выяснили западные журналисты.

Нехватку подтвердила и министр обороны, заявив, что у страны слишком мало военной техники для оказания помощи ВСУ на поле боя. Однако, по ее словам, чешские власти нашли альтернативу — теперь вместо вооружения украинским частным компаниям будут предоставлять экспортные лицензии.

Кроме того, продолжится обучение украинских военных и поддержка интеграции Киева в евроатлантические структуры.

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