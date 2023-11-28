Ослабление поддержки: в Чехии заканчивается арсенал оружия для Украины

Теперь страна будет предоставлять экспортные лицензии.

У Чехии заканчивается оружие для поставок на Украину — выяснили западные журналисты.



Нехватку подтвердила и министр обороны, заявив, что у страны слишком мало военной техники для оказания помощи ВСУ на поле боя. Однако, по ее словам, чешские власти нашли альтернативу — теперь вместо вооружения украинским частным компаниям будут предоставлять экспортные лицензии.

Кроме того, продолжится обучение украинских военных и поддержка интеграции Киева в евроатлантические структуры.