Павел Прилучный и Зепюр Брутян признаны парой года

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 242 0

Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали парой года по версии FB Journal

Павел Прилучный и Зепюр Брутян признаны парой года

Фото: Instagram* / bugevuge

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Актер и его избранница опубликовали слова благодарности и пообещали, что их пара уж точно не подведет поклонников.

Знаменитый актер Павел Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян стали парой года: они получили награду от глянцевого журнала FB Journal.

Заветную статуэтку на торжественной церемонии возлюбленным вручали ведущие Дмитрий Дюжев и Анфиса Чехова. После супруги опубликовали совместные фотографии друг с другом, а также поблагодарили издание за награду.

«Было очень приятно получить премию. Спасибо FB Journal за доверие. Мы точно не подведем», — написала Брутян в своем личном блоге.

Познакомились актеры еще на съемках сериала «В клетке» в 2018 году, а поженились только в 2022. Свадьба прошла в Армении на родине Зепюр. В мае 2023 у пары родился ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Прилучный женился на Зепюр Брутян, а не на Мирославе Карпович.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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