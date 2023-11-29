«Тревожно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграл с Гузеевой спустя 40 лет после расставания

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 82 0

Лыков рассказал о работе с Гузеевой спустя 40 лет после выпуска из института

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер вместе с телеведущей учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Однако после получения дипломов их пути разошлись на 40 лет.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков рассказал, как ему работалось на одной съемочной площадке с  заслуженной артисткой РФ Ларисой Гузеевой. 40 лет назад они были однокурсниками — учились в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Однако после получения дипломов их пути разошлись. Встретились они лишь на съемках комедии «Теща».

«Тревожно было. Мы же не знаем, что произошло с человеком за 40 лет. Встретились и оказалось, будто не было этих 40 лет. Мы помним всех однокурсников. Поэтому очень мило вспоминали всех и расслабились», — признался актер корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Теща».

А вот сама телеведущая, кажется, больше тревожилась из-за совместной работы с юмористом Гариком Харламовым. Ведь с ним не один год враждовала. Все началось с того, что комик стал публиковать в социальной сети смонтированные ролики из программы «Давай поженимся!» с Гузеевой, которая является ведущей шоу. На речи телеведущей он накладывал фрагменты из различных мультфильмов и самостоятельно исполненные шутки. Многие поклонники не оценили попытки высмеять Гузееву, но критика Харламова лишь подстегивала и дальше монтировать видео.

Гузеева долго молчала, но в один момент не выдержала. Во время записи программы она обратилась к Харламову и заявила, что он ее «задолбал». Телеведущая долго злилась на комика, грозилась заблокировать его, но поступившее предложение сняться вместе приняла. Благодаря работе на одной съемочной площадке они зарыли топор войны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Гарик Харламов выводил Гузееву из себя на съемках фильма «Теща».

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.61
-0.09 97.07
-0.09
Аттракцион невиданной щедрости: пять знаков зодиака будут купаться в день...

Последние новости

9:17
В аэропорту Кемерова задержали мужчину, который хотел воевать на стороне Украины
9:05
Аферисты на дороге: люди лишаются страховых выплат из-за аварийных комиссаров
8:49
Иначе потеряете веру в себя: три способа распознать токсичных людей
8:33
«Тревожно»: звезда «Улиц разбитых фонарей» сыграл с Гузеевой спустя 40 лет после расставания
8:12
Появился новый способ кражи доступа аккаунта на Госуслугах
7:54
«На своем боевом посту»: Довлатова рассказала, как Буйнов заботится об экологии

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
Любовная история с трагичным концом. Как мимолетный роман с Волочковой прославил Сергея Кузнецова
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд