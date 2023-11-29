Роберт Де Ниро испугался Алферову: и почему в Ленинграде его перепутали с бомжом

Двукратный обладатель Оскара с юности был неравнодушен к России.

Двукратный обладатель Оскара Роберт Де Ниро с юности был неравнодушен к России. Он обожал Толстого и Глинку. Восхищался советскими фильмами и культурой. А потому, когда представлялась возможность, с удовольствием приезжал в СССР. Хотя без казусов не обошлось.

Весной 1982 года режиссер Эмиль Лотяну пригласил западную звезду сыграть Соломона Юрока в картине «Анна Павлова. И тот прилетел в Москву. Но чиновники из комитета по кинематографии его кандидатуру гневно отвергли. И все из-за картины «Охотник на оленей», где Роберт сыграл Михаила Вронского. Фильм был признан «аморальной антисоветчиной». И никакие доводы Эмиля Лотяну не возымели действия. Пришлось извиняться перед коллегой, что вызвал его напрасно.

Однако Де Ниро совсем не расстроился. Уже тогда он был звездой с мировым именем, но советские люди такого артиста не знали. Фильмы с его участием представляли только на закрытых показах в Доме кино. Так что он с удовольствием гулял по столице и отдыхал душой. Ведь никто не изводил его просьбами об автографах.

О пеших прогулках оскароносца прослышал фотограф Валерий Арутюнов. У него тут же возникла идея снять Роберта Де Ниро с первой красавицей советского кино Ириной Алферовой. Актриса с радостью согласилась.

По задумке фотографа фотосессия должна была пройти в гостинице «Украина», ныне «Рэдиссон Ройал Москва», где Де Ниро остановился. Однако американец, недослушав, замахал руками. Мол, ни за какие коврижки в гостинице фотографироваться с вашей красавицей не буду.

Оказалось, что Роберт испугался… шантажа. Он прекрасно помнил, как у себя на родине однажды попался в сети своих «поклонниц». Те просили о безобидном совместном снимке. Он согласился. А затем у него стали вымогать деньги. Иначе грозили сообщить жене, что ждут от него ребенка.

Супруга Роберта 37-летняя Дайэнн Эбботт была жутко ревнива. И постоянно закатывала сцены своей половине. Поэтому актер предпочел заплатить вымогательницам.

Битый час звезде объясняли, что 30-летняя Ира Алферова вовсе не фанатка, а известная советская актриса. И снимки будут сделаны для журналов, а не для шантажа. Наконец, Роберт успокоился и согласился. Звезды отправились на набережную. Этот момент и запечатлел фотограф. Потом Алферова с Де Ниро вместе пошли обедать и долго смеялись над этой историей.

Летом 1983 года он снова прилетел в Москву на кинофестиваль. И пробыл в России полтора месяца. За две недели до отъезда Михаил Козаков решил поразить американца прекрасным Ленинградом с его белыми ночами. Когда приехали, первым делом отправились заселяться в гостиницу. Козаков представил администратору звезду. Та окинула Де Ниро неприязненным взглядом и…

Заявила: бомжей тут не будет, даже по просьбе уважаемых людей! Вы взгляните на его костюмчик. Старье, подобранное на помойке! Лысый еще какой-то. Точно пьянь бездомная!

На Де Ниро были свободные «жеванные» брюки, футболка с абстрактными пятнами, легкие мокасины, похожие на стоптанные тапочки и «драная» кепка.

Вообще-то он был одет по последнему писку западной моды от ведущих дизайнеров. В стиле гранж — нарочитой небрежности, необычайно популярном тогда в США.

Жена Козакова Регина Быкова и по совместительству переводчица, презрительных взглядов в сторону гостя не выдержала.

«Да вы знаете, сколько стоит это „старое тряпье“?! Ни вашей, ни моей годовой зарплаты не хватит вместе взятых! И кто это! Это знаменитый на весь мир артист! С „мусорной свалки“ под названием Голливуд! А лысый, потому что готовится к съемкам в новом фильме „Однажды в Америке“!», — закричала она.

Де Ниро недоуменно переводил глаза с ругающейся женщины на советского друга. Чем мадам недовольна? Когда Регина все перевела, он согнулся пополам от смеха.

И по сей день он любит рассказывать эту «сумасшедшую русскую историю». А с Козаковым тогда отлично погуляли. Ленинград ему понравился не меньше, чем столица. Он и сейчас вспоминает как хорош удивительный город в «белых ночах».

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