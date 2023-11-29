После шторма: энергетики ликвидировали последствия непогоды

Энергетики полностью устранили последствия мощного урагана, который уже называют «штормом века».

Он прошел по всему югу России — Краснодарскому краю, Дагестану, Ростовской области. В одном из пострадавших от стихии городов — Таганроге — без света остались сразу несколько районов. И более суток без перерыва там работали десятки бригад компании «Россети».

В оперативном режиме привлекли специалистов из соседних регионов, и сейчас уже восстановили поврежденные провода и опоры ЛЭП, большинство из которых пострадали из-за упавших деревьев. Пока шел ремонт, свет пускали по временным схемам, а все социально значимые объекты подключили к аварийным генераторам.

«Потребители обычно переживают, что на улице или у их дома не ведутся работы. Им кажется, что о них забыли. Но мы знаем, что обо всех нарушениях, все обращения фиксируются. По нарушениям по основной сети — по линиям электропередачи класса напряжения 6-110 кВТ мы устранили полностью к полуночи 27 ноября. Теперь наша задача отработать все заявки, которые поступают от бытовых потребителей, а это владельцы частных домовладений по линиям класса напряжения 04 кВТ. Это мелкие технические нарушения, которые могли возникнуть на проводах домовладений», — уверил жителей начальник производственного отделения ПАО «Россети Юг» Виталий Абрамов.

Всего в восстановлении электроснабжения на юге России были задействованы почти 700 человек и 284 единицы спецтехники. И поскольку в регионе сохраняются непростые погодные условия, энергетики продолжают непрерывный контроль работы оборудования подстанций и осмотры линий электропередачи.