Грозит опасность? К чему может привести сколиоз у Регины Тодоренко

При обнаружении деформации спины нельзя все бросать все «на самотек».

Известная телеведущая и модель Регина Тодоренко не скрывает, что имеет определенные проблемы со спиной. По словам самой девушки, у нее сколиоз четвертной степени. Владислав Воробьевский, врач-остеопат и рефлексотерапевт, рассказал изданию «Страсти» о состоянии Регины, а также поделился методами лечения деформированной спины.

Искривленный позвоночник не помешал 33-летней телеведущей родить двоих детей, хотя сначала врачи и предрекали неудачные роды. Регина ведет активный образ жизни, занимается своим внешним видом. Также она поучаствовала в шоу «Ледниковый период».

Но все же искривление достаточно видно, особенно тогда, когда девушка показывается с открытой спиной. По словам специалиста, заболевание Регины — следствие мезенхимальной недостаточности. Данное состояние наблюдается, когда в организме происходит недостаток клеток мезенхимальной или соединительной ткани.

Сам сколиоз может развиться по разным причинам. Одна из них — родовая травма черепа, создающая патологическое натяжение на весь позвоночник. Также в организме могут неправильно располагаться позвонки, из-за чего начинается сдавливание или смещение внутренних органов, что приводит к нарушению их работы и повышает риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата.

«Причин его возникновения, на самом деле, огромное количество, но алгоритм лечения общий: определить причину и компенсировать ее, а затем поддерживать мышечный каркас и подвижность позвоночника в течение жизни», — посоветовал остеопат Владислав Воробьевский.

При обнаружении сколиоза самое главное — не бросать все «на самотек», объясняет эксперт. Необходимо соблюдать все рекомендации врачей и регулярно заниматься лечебными видами спорта, к примеру, такими как плаванье. Следует также исключить сильные нагрузки на позвоночник: бег и подъем тяжестей лишь усугубят состояние спины.

Если Регина Тодоренко будет продолжать разумно подходить к силовым тренировкам, модель не настигнут серьезные последствия, считает остеопат. Владислав подчеркнул, что физическая активность и гормонально-заместительная терапия во время гормональной перестройки женского организма в будущем позволят не допустить прогресс искривления позвоночника в зрелости.

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