В Институте судмедицины Муглы получили тела убитых россиянок Двизовых

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 40 0

Уже известен главный подозреваемый в жестоком преступлении.

В Институте судмедицины Муглы получили тела убитых россиянок Двизовых

Фото: NECATI SAVAS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тела россиянок Ирины Двизовы и ее несовершеннолетней дочери Даяны были переданы в Институт судебной медицины в Мугле. Таким заявлением поделились с 5-tv.ru представители организации.

«Да, их привезли сюда — Ирину и Даяну Двизовых. Мы собираемся делать аутопсию (вскрытие трупа — Прим.ред). Их привезли из Конаджика», — рассказали в медицинском центре.

Тела были обнаружены в турецком курортном районе Бодрум на обочине дороги. Одна из убитых была замотана в ткань и обвязана веревкой. Местная полиция начала расследование инцидента.

В Турции убита россиянка с несовершеннолетней дочерью: что известно о жестоком преступлении

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главным подозреваемым по делу проходит бывший муж Двизовой, Андрей Кушлевич. Мужчина является гражданином Финляндии. Также появлялась информация, что женщина хотела всеми силами огородить его от общения с дочерью и даже пыталась лишить его родительских прав. Соответствующее решение суда вступило в исполнение еще в июне этого года.

-6° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.61
-0.09 97.07
-0.09
Аттракцион невиданной щедрости: пять знаков зодиака будут купаться в день...

Последние новости

16:52
«Даже не верится!» — Ольга Бузова показала крестника
16:36
Россия потеряла свое место в Исполнительном совете ОЗХО
16:20
Будущее планеты: в «Сириусе» проходит III конгресс молодых ученых
16:04
А ей всего 16 лет: дочь Началовой вышла в свет с известным мужчиной
15:59
Появились сомнения? В ФРГ сделали печальный прогноз для Зеленского по НАТО
15:48
В Институте судмедицины Муглы получили тела убитых россиянок Двизовых

Сейчас читают

Трамп грядëт, Европа трусит: «С Киевом всë может закончиться моментально»
«До десяти сантиметров снега»: когда москвичам ожидать новую метель
«Оставьте и не лезьте с советами» — Гузеева и Харламов о семейных отношениях
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд