В Институте судмедицины Муглы получили тела убитых россиянок Двизовых

Тела россиянок Ирины Двизовы и ее несовершеннолетней дочери Даяны были переданы в Институт судебной медицины в Мугле. Таким заявлением поделились с 5-tv.ru представители организации.

«Да, их привезли сюда — Ирину и Даяну Двизовых. Мы собираемся делать аутопсию (вскрытие трупа — Прим.ред). Их привезли из Конаджика», — рассказали в медицинском центре.

Тела были обнаружены в турецком курортном районе Бодрум на обочине дороги. Одна из убитых была замотана в ткань и обвязана веревкой. Местная полиция начала расследование инцидента.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что главным подозреваемым по делу проходит бывший муж Двизовой, Андрей Кушлевич. Мужчина является гражданином Финляндии. Также появлялась информация, что женщина хотела всеми силами огородить его от общения с дочерью и даже пыталась лишить его родительских прав. Соответствующее решение суда вступило в исполнение еще в июне этого года.