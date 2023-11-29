Придется отказаться от закуски? Сколько калорий в бутерброде с красной икрой

Можно ли растолстеть из-за новогоднего угощения?

Одно из главных лакомств на новогоднем столе — бутерброды с красной игрой. Однако многие опасаются их есть, так как следят за фигурой. В разговоре с aif.ru член Национального общества диетологов Юлия Зинченко объяснила, сколько калорий содержится в популярной закуке.

По словам специалиста, кусок багета, как правило, весит 20 граммов, еще 12 граммов — это слой масла и 15 граммов — икра. В пересчете получается 180 калорий, 10,4 грамма углеводов, 2,6 грамма жиров и чуть больше 6,5 граммов белков.

Диетолог отметила, что от съеденного бутерброда ничего не случится. Можно даже позволить себе несколько закусок. Но в таком случае остальные блюда должны быть менее калорийными. Еще одно важное условие — икра должна быть свежей. Только это гарантирует ее высокие вкусовые качества.

Сколько калорий содержится в чайной ложке икры:

Калории — 25;

Углеводы — один грамм;

Жиры — 18 граммов;

Белки — два грамма

Клетчатка — чуть больше одного грамма.

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