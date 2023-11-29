Придется отказаться от закуски? Сколько калорий в бутерброде с красной икрой

Диетолог Зинченко: съеденные бутерброды с икрой не испортят фигуру
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Можно ли растолстеть из-за новогоднего угощения?
Одно из главных лакомств на новогоднем столе — бутерброды с красной игрой. Однако многие опасаются их есть, так как следят за фигурой. В разговоре с aif.ru член Национального общества диетологов Юлия Зинченко объяснила, сколько калорий содержится в популярной закуке.
По словам специалиста, кусок багета, как правило, весит 20 граммов, еще 12 граммов — это слой масла и 15 граммов — икра. В пересчете получается 180 калорий, 10,4 грамма углеводов, 2,6 грамма жиров и чуть больше 6,5 граммов белков.
Диетолог отметила, что от съеденного бутерброда ничего не случится. Можно даже позволить себе несколько закусок. Но в таком случае остальные блюда должны быть менее калорийными. Еще одно важное условие — икра должна быть свежей. Только это гарантирует ее высокие вкусовые качества.
Сколько калорий содержится в чайной ложке икры:
- Калории — 25;
- Углеводы — один грамм;
- Жиры — 18 граммов;
- Белки — два грамма
- Клетчатка — чуть больше одного грамма.
%red-458709%
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России активизировались «икорные» мошенники.
79%
-0.09 97.07
-0.09
Нашли ошибку?