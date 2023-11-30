«Мудрый и дальновидный»: Путин о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере

Президент России отправил телеграмму с соболезнованиями супруге покойного политика.

Президент России Владимир Путин назвал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем. Телеграмму с соболезнованиями в связи с его смертью российский лидер направил супруге Киссинджера Нэнси.

В тексте Путин выразил глубокие соболезнования и отметил, что американский политик на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире.

«С именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в свое время добиться разрядки международной напряженности, выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — отметил Путин.

Президент России добавил, что сохранит светлую память о нем. Политикам удалось не раз лично пообщаться. В заключении Путин пожелал родным и близки Киссинджера душевной стойкости перед лицом тяжелой утраты.

Сообщение о смерти политика опубликовало агентство Reuters в четверг, 30 ноября. Известно, что знаменитый дипломат и политик скончался в среду, 29 ноября, в своем доме в Коннектикуте в возрасте 100 лет. Причины смерти Генри Киссинджера не разглашались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал интересные факты из жизни Генри Киссинджера.