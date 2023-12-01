В РФ готовятся к прямой линии и пресс-конференции Путина 14 декабря

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Колл-центры для приема вопросов президенту открывают по всей стране.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ильин; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

О самом ожидаемом событии года. В Кремле сообщили, что ровно через две недели --14 декабря-- Владимир Путин проведет прямую линию и большую пресс-конференцию. Президент подведет итоги года, а также ответит на многочисленные вопросы. Прием обращений начнется с 1 декабря по телефону, СМС и интернету. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин расскажет о предстоящем глобальном событии подробнее.

В этом году общение с президентом впервые пройдет в таком необычном формате — прямая линия и пресс-конференция. Два в одном.

«В студии, которая будет специально для этого создана, будут сидеть журналисты. В колл-центре программы будут принимать звонки телефонисты. Будут у нас участвовать и социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопросы и обращения к Владимиру Путину можно присылать из любого уголка страны уже с 1 декабря с 8 утра по Москве.

Колл-центры открывают по всей стране. Работать они будут в круглосуточном режиме. Один из главных находится в штабе Народного фронта. Вопросы принимают онлайн, офлайн, по телефону. Место оператора выглядит довольно аскетично: блокнот, ручка, карандаш.

Ну и компьютер с камерой, разумеется. Почти все общение — через интернет. Впрочем, можно и по телефону, а при желании — даже прийти лично, заявить о том, что волнует. Но все же проще и привычнее через сайт moskva-putinu.ru.

«Наша задача — это вновь вызвать того человека, который оставил вопрос или какую-то рассказал проблему, и уточнение подробное каких-либо деталей», — объяснила оператор колл-центра Дарья.

Техники проверяют связь, операторы — свои рабочие места. Позади у них двухдневное обучение, где, например, всем объясняли, как сортировать вопросы по темам. Спектр широчайший — от ЖКХ и экономики до международных дел.

«Ядром станут, как и всегда, те вопросы, которые связаны с нашей повседневной жизнью: это жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, социальные вопросы», — заявил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В 2022 году прямую линию с президентом не проводили, а значит, она станет первой после начала спецоперации. Немало вопросов, конечно, будет посвящено СВО. По ту сторону провода, что называется, люди в теме. Например, оператор Дмитрий — ветеран батальона «Спарта».

«Мы получаем вопросы от мобилизованных, от родственников контрактников. Мне это ближе всего. Почему? Потому что помимо того, что есть в регионе по поддержке семей, важно понимать, что там, в подразделениях», — сказал ветеран.

Среди операторов колл-центра представители всех российских регионов. В том числе новых — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они знают повестку изнутри, а значит, ни один важный вопрос не обойдут вниманием.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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