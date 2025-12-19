«Благородная цель»: Путин назвал причины повышения утильсбора в России

Путин: цель утильсбора — повышение технологического развития России

Повышение утилизационного сбора для владельцев иностранных автомобилей имеет благородную цель — наращивание технологического потенциала России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что эти меры, косвенно, являются и стимулом для отечественного автопрома.

«Ну, конечно, я не могу вам ни сказать, ни посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: «Покупайте иностранную машину» Надеюсь, что и эта мера (повышение утильсбора. — Прим. ред.) будет не вечной и выбор у наших граждан будет более широким, — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент также объяснил, что повышение утилизационного сбора при покупке иностранных автомобилей касается машин мощностью около 160 лошадиных сил.

«Это затрагивает граждан, как минимум, со средними, с хорошими относительно общего состояния дел доходами. Граждан, в основном в крупных городах», — отметил Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным»

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранит комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

