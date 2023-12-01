Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марка Небесного из Донецка

Эфирная новость 29 0

У мальчика ДЦП — каждый шаг дается с трудом. Ему срочно нужна операция, а затем — курс реабилитации.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции Пятого канала День Добрых дел! Вчера мы рассказали историю девятилетнего Марка из Донецка.

У мальчика ДЦП — каждый шаг дается с трудом. Ему срочно нужна операция, а затем — курс реабилитации. Лечение стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких денег у семьи Марка нет.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 105 тысяч 679 рублей.

Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
30 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Марка Небесного
24 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ибрагима из ЯНАО
23 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ибрагима из ЯНАО
17 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Миланы из Свердловской области
16 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Миланы
10 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка
9 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка
3 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Нурлана из Башкортостана
2 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Нурлана из Башкортостана
27 окт
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для девятилетнего Жени
-5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.58
-0.30 96.88
-0.77
«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года

Последние новости

11:41
«Диванные критики» — Бьянка ответила хейтерам
11:25
Новогодний прайс: спрос на зимние курорты в России вырос
11:09
От Донбасса до Западной Украины: Зеленский раскрыл планы ВСУ на фронте
10:56
Звездное воссоединение: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек замечены целующимися
10:51
«Я доволен»: Зеленский оценил мощь российской армии
10:40
Названа ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года

Сейчас читают

Повар раскрыла секрет идеального салата оливье
План «Сделка века»: что стоит за разговорами о ликвидация Израиля
«Небо завоевывает землю»: китайский гороскоп на декабрь 2023 года
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд