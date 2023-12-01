Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марка Небесного из Донецка
У мальчика ДЦП — каждый шаг дается с трудом. Ему срочно нужна операция, а затем — курс реабилитации.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции Пятого канала День Добрых дел! Вчера мы рассказали историю девятилетнего Марка из Донецка.
У мальчика ДЦП — каждый шаг дается с трудом. Ему срочно нужна операция, а затем — курс реабилитации. Лечение стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких денег у семьи Марка нет.
Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 105 тысяч 679 рублей.
Большое вам спасибо!
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