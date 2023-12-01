«Европа не готова»: в Британии предостерегли ЕС от вооруженного конфликта с РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

The Times: Европа рискует быть смытой в результате войны с Россией

«Европа не готова»: в Британии предостерегли ЕС от вооруженного конфликта с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ohdeface to face

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Европейский союз не готов к вооруженному конфликту с Россией, сообщество рискует быть смытым. Об этом заявил немецкий историк Зенке Найтцель, его слова приводит британское издание The Times.

«Европа не готова к войне с Россией и рискует быть смытой в результате конфликта», — считает он.

Историк сравнил возможный результат конфликта между Европой и Россией с падением Священной Римской Империи под ударами армии Наполеона.

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Кроме того, недавно на конференции по безопасности в Берлине несколько немецких генералов заявили о том, что Североатлантический альянс не сможет выиграть «первую битву» в оборонительной войне на собственном восточном фланге. Причиной они назвали сложности в переправке достаточного числа армий и техники в Европу за очень маленький период времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине.

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