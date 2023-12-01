Владимир Путин исключил Шота Горгадзе и Генри Резника из состава СПЧ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

Состав организации пополнили несколько новых юристов.

Владимир Путин исключил Шота Горгадзе и Генри Резника из состава СПЧ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Адвокаты Генри Резник и Шота Горгадзе были исключены из состава Совета по правам человека (СПЧ). Такой указ с подписью Владимира Путина появился 1 декабря на сайте Кремля.

Также в состав организации больше не входят еще несколько человек:

  • Леонид Никитинский;
  • Мара Полякова;
  • Александр Мукомолов.

Кроме того, был исключен экономист Евгений Ясин. Мужчина скончался в сентябре этого года. Вместо них в состав участников вошли Юлиа Назарова, Элина Сидоренко, Элина Сидоренко, Игорь Новиков и Сергей Соловьев.

СПЧ призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить избитых в Киргизии россиян. На граждан РФ в кафе в самом центре Бишкека напали экстремисты из-за национальной принадлежности. Случай получил огласку благодаря распространившемуся видео. При этом пострадавшие до сих пор продолжают получать угрозы.

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