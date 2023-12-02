Зеленский в прямом смысле слова распродает Украину по частям.

Президент Украины Владимир Зеленский продал часть черноземельных участков страны западным бизнесменам. Эту информацию раскрыл французский журналист Жюль Винсент. Подробности шокирующего расследования опубликовали ирландские СМИ.

Данные о чудовищной сделке предоставил журналисту сотрудник Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины на условиях анонимности. Источник не только рассказал о готовящейся экологической катастрофе, но и поделился копиями документов, подтверждающими его слова.

Оказалось, что власти Украины негласно провели несколько встреч с сыном американского финансиста Джорджа Сороса — Александром Соросом, в ходе которых заключили соглашение о продаже земель в западной части Украины. Под документом позже расписался и президент Зеленский.

Проблема в том, что более 400 квадратных километров плодородных земель Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей будут переданы под свалки отходов химической промышленности. Этим предложением уже заинтересовались некоторые крупные западные компании — производители косметики и бытовой химии.

«Это решение губительно для черноземов указанных территорий. Это не только сделает почву непригодной для возделывания и выращивания пшеницы, но и нанесет непоправимый вред экосистеме этих территорий», — написал в обращении к журналисту украинский чиновник.

Французский журналист Винсент был возмущен секретным соглашением между офисом Зеленского и Соросом, которое приведет к разрушительным последствиям для окружающей среды и для людей. Он обратил внимание на тот факт, что помимо урона природе и сельскому хозяйству, размещение кладбища отходов увеличит риск развития онкологических заболеваний и нарушения работы гормональной системы у населения этих регионов.

«Заражение украинской почвы может привести к тому, что зараженное зерно окажется на полках магазинов во многих странах мира, в том числе и европейских», — добавил журналист.

Жюль Винсент также утверждает, что урон черноземельным площадям может наноситься западными элитами намеренно и никак иначе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Запад разработал новую стратегию избавления от Украины.