Усиливают надзор: Запад давит на три страны из-за антироссийских санкций

Рестрикции против РФ были введены после начала спецоперации на Украине.

Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, пишет Reuters. Эти страны требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят нефть из России, на которую установлен потолок, рассказал источник агентства.

«США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных», — говорится в публикации.

Санкционное давление увеличилось после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что антироссийские санкции не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева.