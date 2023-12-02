Усиливают надзор: Запад давит на три страны из-за антироссийских санкций

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Reuters: США, Британия и ЕС давят на некоторые страны из-за потолка цен на нефть

Усиливают надзор: Запад давит на три страны из-за антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Рестрикции против РФ были введены после начала спецоперации на Украине.

Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, пишет Reuters. Эти страны требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят нефть из России, на которую установлен потолок, рассказал источник агентства.

«США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных», — говорится в публикации.

Санкционное давление увеличилось после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что антироссийские санкции не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева.

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