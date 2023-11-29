«Россия обогнала»: как Запад понадеялся на свое главное оружие, но проиграл

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Евгения Романова
Евгения Романова 214 0

Politico: антироссийские санкции не смогли изменить ход конфликта в пользу Киева

«Россия обогнала»: как Запад понадеялся на свое главное оружие, но проиграл

Фото: www.globallookpress.com / Knut Knipser

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Тема:
Спецоперация

О том, что меры не сработали и никак не повлияли на конфликт на Украине, признают и сами западные аналитики.

Введение западными странами санкций против России не помогли Украине получить преимущество и значительно изменить ход конфликта. И это несмотря на беспрецедентные масштабы рестрикций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреаса Умланда.

«Они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году… Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС)», — говорится публикации.

Запад считал экономические санкции своим главным оружием, но после введения их в отношении России в 2022 году, они оказались бесполезными. Так, многие западные компании продолжают сотрудничать с Москвой, покупая и экспортируя в РФ через посредников.

Санкционное давление увеличилось после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин высказался о преодолении банками западных санкций.

Тема:
Спецоперация
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