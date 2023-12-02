Его срочно перевели в реанимацию.

Состояние режиссера Александра Митты ухудшилось, его экстренно перевели в реанимацию из отделения неврологии. Об этом сообщает 5-tv.ru, ссылаясь на свои источники.

Сейчас медицинский персонал старается сделать все возможное, чтобы нейтрализовать ряд осложнений, вызванных заболеванием. Помимо хронического недуга, ситуацию ухудшает пневмония, которая развилась у легендарного режиссера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Митта перенес инсульт несколько месяцев назад. Известно, что после него артист проводил у себя дома рабочие встречи с коллегами из своей киношколы. А на несколько недель назад его состояние ухудшилось, а именно — повысилась температура, появились симптомы простуды.