Отрезали каленым железом и вставляли свинец: история самой безумной секты России

Община скопцев просуществовала более ста лет и была одной из наиболее многочисленных.

Скопцы — одна из самых влиятельных сект в России, прославившихся, в том числе благодаря необычной особенности ее последователей. Дело в том, что мужчины и женщины, вступившие в общину, избавлялись от собственных гениталий. История мистических кастратов — в материале 5-tv.ru.

Зарождение секты скопцев

Секта скопцев появилась во второй половине XVIII века в Орловской губернии на базе другой общины, которая проповедовала групповой секс или, говоря современным языком, настоящие оргии. Это были так называемые хлысты. Они называли себя «люди Божьи», соблюдали весьма аскетичный образ жизни, но каждые их «радения» заканчивались самым что ни на есть прелюбодеянием. Возглавляла секту Акулина Ивановна, которая называла себе ни много ни мало — «богородицей».

Все изменил забредший к хлыстам «немой» крестьянин Кондратий Селиванов, который «чудесным образом» заговорил, за что был возведен Акулиной в ранг «сына Божьего». Получив власть, мужчина, не принимающий участия в оргиях, обвинил адептов в разврате и распутстве. Чтобы показать, как можно совладать с искушением, он публично кастрировал себя каленым железом, а после потребовал, чтобы остальные последовали его примеру. Конечно, большинство хлыстов оказались не готовы к такому самопожертвованию. Но некоторые все же прониклись.

Страшные методы скопцев

Община скопцев обосновалась в Тамбовской губернии и отличалась целомудрием и строгостью, как к себе, так и к окружающим. Сам Кондратий заявлял, что его миссия — спасение человечества от похоти, в которой оно погрязло.

Основным способом борьбы с грехом адепты считали оскопление. Называемый «огненным крещением» процесс на деле представлял из себя варварскую кустарную кастрацию. Мужчинам отрезали их детородный орган, женщинам — грудь, клитор и половые губы. Так называемых специалистов по оскоплению в секте было немного, поэтому зачастую последователи делали это друг с другом, а порой и сами себе.

Как рассказывал автор знаменитого судебно-медицинского исследования скопчества Евгений Пеликан, мужчинам «отсекали яички с частью мошонки толстою ниткой, тесемкой или веревкой». А те, кто решался «максимально защитить себя от соблазнов», полностью избавлялись от половых органов, а, чтобы избежать непроизвольного мочеиспускания, вставляли в отверстие уретры «заглушки» из свинца или олова.

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Авторитет скопцев в Российской империи

В секту старались втягивать богатых крестьян, которые, в свою очередь, привлекали туда своих знакомых, а иногда заставляли вступать в общину должников. Прибегали к шантажу или, наоборот, обещали простить долги. Поэтому с финансовой точки зрения скопцы были весьма состоятельны. Случалось и такое, что адептами становились исключительно из меркантильных побуждений, ведь друг для друга члены общины материальных благ не жалели. Чтобы вырваться из нищеты, некоторые крестьяне прибегали с самым страшным методам и скопировали своих детей, у которых просто не было возможности отказаться.

В итоге количество скопцев начало быстро расти, среди них стали появляться не только крестьяне, но и по-настоящему влиятельные люди. Разумеется, это не осталось незамеченным для властей, которые организовали суд над скопцами и выслали 300 адептов во главе с Кондратием Селивановым в ссылку. Но по дороге в Сибирь мужчине удалось сбежать. Более того, он продолжал проповедовать и объявил себя Петром III, свергнутым и потерянным императором России.

Расцвет секты пришелся на правление Александра I. Их перестали преследовать, а среди властей появились могущественные покровители. Не боясь, Селиванов лично оскоплял юношей и девушек в своем собственном доме, к которому полиции было запрещено даже приближаться.

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Падение секты скопцев

Переломным для секты скопцев стал 1820 год, когда в общину были втянуты племянники одного из царских фаворитов, героев войны 1812 года графа Милорадовича. Пользуясь непререкаемым авторитетом, граф сделал все, чтобы Селиванова арестовали, а дело дошло до суда, решением которого тот был отправлен в отдаленный монастырь в Суздальской губернии. Там мужчина и умер в 1832-м, будучи глубоким старцем.

А вот секта, организованная беглым крестьянином, продолжила свое существование, пусть и не столь вольготно, как раньше. Власти активно боролись со скопцами, отдавая их в солдаты, ссылая их в За­кавказье и Восточную Сибирь, но и там они создавали свои «филиалы».

Революция 1917-го была принята скопцами с большим энтузиазмом. Они считали, что получат долгожданную свободу. Однако советская власть, наоборот, вплотную занялась искоренением сект. Преследования закончились в 1950-х, когда движение скопцев окончательно сошло на нет. В современной России информации о скопческих общинах нет.

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