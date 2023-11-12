Странные пророчества и скорый апокалипсис: все о новом самозванце-патриархе

В Москве организацию однозначно воспринимают как секту, но возможно — тут более интересные связи.

Возвращаясь к евроинтеграции Украины. Брюссельские чиновники удивительным образом закрывают глаза на еще ряд моментов, которые не соответствуют их демократическим стандартам.

Например, положение национальных меньшинств в этой стране. Допустим с венграми и румынами этот вопрос как-то утрясут. Но как быть с русскими? Я уж не говорю про преподавание на русском, про книги и фильмы, сейчас запрещено слушать громко песни на русском в общественных местах.

Продолжается преследование Украинской православной церкви (УПЦ). На иерархов завели уголовные дела, храмы отнимают. На этой неделе с обысками и автоматами пришли в еще один монастырь Банченский в Черновицкой области. А в ранее захваченных лаврах, например, Киево-Печерской, министерство культуры Украины намерено провести ревизию мощей святых, проверить на подлинность. Как будут проверять? ДНК выделять? Или на возможность чудес?

Тем удивительнее, что в это же самое время по украинским церквям ходят странные люди, которые свободно расклеивают листовки на русском языке, с флагом императорской России, и с призывом вступать в ряды «Русской православной церкви — Царская империя». И никто их не останавливает. Вот где чудеса.

Эти ж посланники объявились и в России, причем как-то сразу кучно в Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Рязанской областях. Во главе некто Зосима, в миру Леонид Власов. В начале карьеры, которая удивительно совпала с началом СВО, он прямо заявлял, что в священники его рукоположили якобы в Одесской области. Но за прошедшие месяцы, настолько «уверовал в себя», что объявился пророком, патриархом и царем причем Триединой Руси — России, Украины и Белоруссии. Призывает присягать ему, жечь паспорта и прочие документы. Любит Игоря Талькова и считает его святым.

Паства у него скрытная, при этом в интернете открыто публикуется список адептов, который — если задуматься — как шпаргалка для спецслужб — вот эти за единую Русь.

Да и люди, мягко говоря, доверчивые, можно брать в разработку. Или их уже взяли? В Москве организацию однозначно воспринимают как секту, но возможно — тут более интересные связи. Расследование корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

Мы просто хотели увидеть миссию, но длиннобородые старцы в темных засаленных рясах встают на пути.

В обитель к верующим в Зосиму, Еноха, Царя и святого певца Талькова, мы пришли с миром, но богобоязненные жители маленькой деревушки в ульяновской области оказались совсем не гостеприимные.

Айбаши с тюркского означает «светлые головы», но сегодня здесь живут просветленные. Они сюда приехали, выкупили дома и организовали общину. Населенный пункт переименовали в Боголюбово.

Это служители так называемой чистой православной церкви «Царской империи». Здесь верят в пророчества главного и ждут конца света.

О тайнах мироздания им поведал он — Схимитрополит, спаситель, пророк, а еще верховный правитель всея Руси Зосима.

«Архангел Михаил сказал мне, что ты есть грядущий царь и больше другого не будет», — заявлял Зосима.

О чудесном назначении Зосима поведал своим адептам в социальных сетях.

«Я благодарю Бога за то, что он дал нам такого царя».

И не важно, что царь и пророк — грешен. 15 лет Зосима, он же Леонид Власов провел за решеткой.

«С четырьмя судимостями, в том числе за насильственные действия в отношении несовершеннолетних», — рассказывает заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Всего за несколько лет Зосима окружил себя последователями. К нему идут люди разных возрастов, многие вместе с детьми. Вот только там не увидели ничего святого, хулигана и пьяницу из секты выгнали с позором пять лет назад.

Завывающим голосом в своих онлайн проповедях Власов призывал послушников избавится от документов, оставить блага цивилизации и ехать в глушь к нему.

«Красиво говорил. Я бесшабашный, безмозглый поехал через всю страну», — рассказывает Валерий Барделев, бывший адепт.

Валерий Бардеев под влияние интернет-батюшки попал в сложный период своей жизни. Одумался когда увидел, что Зосима не святой.

«Это мы потом узнали, что он бухал. У него 15 запоев было».

«Люди наслушавшись все эти ролики и убеждения. Они сами идут продают свои квартиры и машины. Привозят деньги и просто им отдают добровольно», — вспоминает Александр Федоров, бывший адепт

Бывшие адепты рассказывают, деньги в общине никогда не заканчивались. Крупные суммы они переводили как на карту старцу, так и привозили наличку. Александр был в кругу приближенных Зосимы.

В заброшенных деревнях адепты пачками скупают земельные участки: Айбаши, Жедяевка, Кокрять, Старая Майна, Матвеевка. Населенные пункты, где только нам удалось обнаружить следы сектантов.

По флагу Российской империи и иконам на окнах можно определить точные адреса адептов. Кстати, еще одна особенность этой общины — поклонение образу музыканта Игоря Талькова.

Адепты «Царской империи» замечены и в других регионах. Вот, например, небольшой хутор в Ростовской области. В Нижегородской области община тоже пыталась пустить корни, не получилось. Словно бесов православные жители изгнали сектантов.

Зато Айбаши для адептов стала раем. Власова сюда пригласил знакомый Александр Кормишенко. Предприниматель. Семьянин. Бывший прихожанин Богоявленского храма в поселке Старая Майна.

«Мы ему никакого повода не дали, чтобы усомниться в нашей православной вере, истинно, доброй. Вере, которая учит только добру», — Отец Константин, настоятель Богоявленского храма.

По прибытию Зосима сделал Кормишенко своим заместителем, прозвал пророком Енохом и дал титул митрополита. Это он же, но уже без рясы. Приехал проверить производство. Его фирма занимается переработкой металла. В отличие от послушников от документов он не отказывался.

Именно при Енохе община превратилась в полноценную организацию со своими правилами, иерархией, врагами и даже воинской присягой. Сейчас в секте насчитывают до 50 тысяч адептов, и их число растет.

«Посмотрите, это же лакомый кусочек. Люди уже себе нарисовали образы врагов. Конца света ждут. От общества жестко отделились. ИНН не признают, паспорта сжигают. Там просто вкачайте немного денег, они пойдут купят оружие и выйдут на улицы», — анализирует ситуацию кандидат психологических наук Александр Невеев.

Подобный сценарий уже разыгрывали. У соседей. С середины нулевых Украина находится на первом месте по числу липовых пророков и псевдохристианских организаций. Большинство из этих общин имеют иностранные корни. Особенно активны последние два года.

Да и сам Зосима похоже только кукла в большой игре. После отсидки в духовный сан Власов был рукоположен представителем Украинских раскольников Епископом Себастьяном.

«Уже религиоведы выявили эту связь. С некоторыми украинскими сектантами раскольниками. За которыми, скорее всего стоят СБУшники. Данная секта имеет своих последователей в ряде областей Украины, и они там не запрещаются», — говорит специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко.

Сейчас гонения православных на Украине продолжаются, на место традиционной церкви уже встали несколько раскольничьих общин. Возможно о таком же сценарии мечтает Самосвят и лже–патриарх Зосима и уже открытым текстом угрожает:

«Мы еще бой дадим всякому этому зверю, друзья мои. Еще какой бой дадим. Когда Илья приходит у жрецов головы летят».

Но о голове сегодня стоит задуматься самому Зосиме. «Империей» в Айбашах уже заинтересовались сверху. Теперь осталось только ждать, когда общину проверят и спустят с небес на землю самозваного посланника Божьего и его верного пророка.