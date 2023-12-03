Музыкант из глубинки продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и потерял все

Все истины, воспеваемые знаменитой исполнительницей, разрушены. Выходит, что и за деньги — нет, и что ты совсем не знаменит после одного фита с ней.

Молодой музыкант Кирилл Леликов, выступающий под псевдонимом K.KRASH, лишился всего из-за бескомпромиссного стремления к славе. Ради дуэта со знаменитой Инстасамкой артист продал квартиру, но ни хита, ни дивидендов не получил. Об том сообщается в материале Starhit.ru со ссылкой на Леликова. В течение восьми лет после переезда в Москву парень пытался продвинуть свое творчество, но все безуспешно. Но вдруг ему выпал шанс — он попал в финал музыкального шоу «Залетай в тренды».

В составе жюри телепроекта сидели Сергей Жуков, Люся Чеботина и Инстасамка. Кирилл Леликов понравился судьям и зрителям, он попал в команду исполнительницы хита «За деньги — да». В финале участникам предоставлялась возможность записать дуэт со звездой. В своем успехе музыкант не сомневался, ведь ему досталась одна из самых звездных — с невероятными рейтингами. И вот релиз случился, и чтобы быть уверенным, артист решил вложиться в продвижение трека по максимуму.

В родном Липецке у Леликова была квартира — на случай, если он решит вернуться. Над своим проектом K.KRASH парень работал больше двух лет, и после всех взлетов и падений он не готов был просто наблюдать за судьбой звездного трека. Так как денег взять было больше негде, он продал единственное собственное жилье и все потратил на рекламу. По словам исполнителя, он потерял три миллиона рублей.

«Меня выбирает артист № 1 в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни. Кредит брать не хочу, у родителей занимать — тоже, и остается только один вариант», — рассказал Леликов.

В итоге знаменитым после фита с Инстасамкой артист не стал, через неделю трека нет ни в одном чарте. Ни квартиры, ни музыки, ни успеха, до которого, казалось, рукой подать.

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