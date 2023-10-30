«На вкус и цвет товарищей нет»: солисты дуэта «ЭЛиПС» о творчестве Инстасамки

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 27 0

Солисты дуэта «ЭЛиПС» разделились во мнении о творчестве Инстасамки

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Треки скандальной рэперши цепляют Эльгизу Каражанову.

Солисты дуэта «ЭЛиПС» разделились во мнении о творчестве Инстасамки. Своим взглядом на деятельность скандальной исполнительницы артисты эксклюзивно поделились в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на премии Fashion People Awards 2023.

«Я скажу так: любое творчество имеет место быть. Как говорят, каждый исполнитель найдет под себя своего зрителя, но, если честно, песни Инстасамки — не мой вкус. <…> Честно, не слушал, только рандомно попадалось», — отметил Сурен Платонов.

Однако, как призналась Эльгиза Каражанова треки Инстасамки ее цепляют и даже заставляют танцевать. Объяснение этому девушка найти не может.

«Бывают вечера, когда правда хочется просто отдохнуть и потанцевать даже не сколько под какую-то очень эмоциональную, душевную музыку, просто хочется потанцевать под определенные биты. <…> Может, ее песни не такие душевные, может быть, они не о любви, но они заражают и заставляют танцевать, в этом и есть ее магия», — убеждена певица.

Сам Сурен Платонов скептически отнесся к словам своей коллеги, лишь скромно добавив: «На вкус и цвет товарищей нет».

Тем не менее, артисты сошлись на том моменте, что певец должен обладать хорошими вокальными данными или иметь базовое образование, чтобы в музыкальном плане судить начинающих исполнителей. Ведь именно Инстасамка недавно стала членом жюри в музыкальном шоу талантов «Залетай в тренды», где достаточно резко высказывается о творчестве конкурсантов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита не против записать совместный трек с Инстасамкой.

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