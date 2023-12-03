Смерть, несчастье, разорение: какие известные фильмы считаются проклятыми

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 228 0

Мы собрали только культовые фильмы с не самой лучшей репутацией.

Смерть, несчастье, разорение: какие известные фильмы считаются проклятыми

Фото: Кадр из к/ф «Ворон», реж. Алекс Пройас, 1994 г.

Некоторые фильмы приобретают статус «проклятых». И дело вовсе не в пугающем сюжете. Во время съемок или уже после выхода картины съемочную группу начинали преследовать несчастья. Редакция 5-tv.ru собрала несколько картин, которые могут «похвастаться» не самой лучшей репутацией.

«Изгоняющий дьявола» (1973)

Фото: Кадр из к/ф «Изгоняющий дьявола», реж. Уильям Фридкин, 1973 г.

Открывает нашу подборку картина «Изгоняющий дьявола». Триллер известен не только своим сюжетом, но и трагическими происшествиями. К примеру, декорации пострадали от пожара, а участники съемочной группы получили тяжелые травмы, девять человек и вовсе погибли. Трагические смерти не прекратились даже после выхода картины на экраны.

«Омен» (1976)

Фото: Кадр из к/ф «Омен», реж. Ричард Доннер, 1976 г.Фото: Кадр из к/ф «Омен», реж. Ричард Доннер, 1976 г.

Создателей фильма «Омен» неудачи преследовали не только во время съемок, но и за пределами площадки. К примеру, едва не погиб режиссер картины. Страшной участи едва смогла избежать вся съемочная команда. Лишь благодаря смене рейса удалось не стать жертвами катастрофы.

«Полтергейст» (1982)

Кадр из к/ф «Полтергейст», реж. Тоуб Хупер, 1982 г.Фото: Кадр из к/ф «Полтергейст», реж. Тоуб Хупер, 1982 г.

А вот съемки «Полтергейста» прошли довольно спокойно. Проблемы у создателей картины начались уже после премьеры. К примеру, звезду Доминик Данн убил ее бывший возлюбленный. Другие участники съемочной группы столкнулись с внезапными смертями и тяжелыми болезнями.

«Бегущий по лезвию» (1982)

Фото: Кадр из к/ф «Бегущий по лезвию», реж Ридли Скотт, 1982 г.

Никаких смертей или других трагических случаев с картиной не связано. Однако статус «проклятого» фильм все же получил. Почему так произошло? Дело в том, что создатели антиутопии решили отбить часть бюджета с помощью рекламы различных брендов. Самое интересное, что эти компании начали разоряться одна за другой. Да и сам фильм провалился в прокате. Правда, со временем картина стала настоящей классикой.

Фильм «Ворон» (1994)

Фото: Кадр из к/ф «Ворон», реж. Алекс Пройас, 1994 г.

Мрачная экранизация комикса стала настоящей трагедией. В результате несчастного случая на съемочной площадке мир остался без талантливого актера Брэндона Ли. Картину пришлось заканчивать вместе с дублером.

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