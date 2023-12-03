Два эффективных способа: как избавиться от затянувшегося кашля

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 19 0

Врач Попов назвал обильное питье и увлажнение воздуха помощниками от кашля

Два эффективных способа: как избавиться от затянувшегося кашля

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Простуда еще долгое время может напоминать себе. Что нужно делать, чтобы полностью вылечиться?

Одна из самых распространенных проблем после перенесенной простуды — затянувшийся кашель, который зачастую долго не проходит. Как скорее с этим справиться — рассказал «Российской газете» врач-пульмонолог Евгений Попов.

По словам специалиста, существуют два главных способа, которые помогут скорее избавиться от раздражающего недуга. Помимо соблюдаемого лечения, назначенного врачом, необходимо теплое питье в обильном количестве. Так будет стимулироваться выработка мокроты, благодаря которой дыхательные пути будут очищаться.

Также следует следить за тем, чтобы воздух в комнате и квартире был влажным, особенно в отопительный сезон. В холодное время года из-за отопления воздух в доме становится очень сухим, что отрицательно влияет на слизистые дыхательных путей. Так выздоровление может сильно затянуться.

Кроме того, эксперт отметил, что причиной затянувшегося кашля может послужить коклюш помимо перенесенной инфекции. Такой вид кашля не поддается обычной терапии и становится особенно продолжительным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать симптомы коклюша.

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