«Как мальчишка»: Денис Клявер находится в ожидании новогоднего чуда

Артисту в следующем году исполнится 49 лет, но он по-прежнему верит в волшебство.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, как он относится к Новому году и какие ассоциации у него вызывает этот праздник. Как признался знаменитость, несмотря на возраст, он продолжает верить в новогоднее волшебство. Для него это единственный оставшийся праздник из детства.

«Для меня лично Новый год — это единственный праздник из детства, который еще остался, в который я искренне верю, как мальчишка, которому было когда-то семь лет, он заглядывал под елочку, писал письма Деду Морозу. В независимости от того, что я реалист, в Новый год всегда жду волшебства. Поэтому искренне надеюсь, что так будет», — поделился Клявер на XXVIII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон».

К слову, недавно Клявер признавался, что в самом начале карьеры страдал звездной болезнью. Вскоре после того, как он вместе со Стасом Костюшкиным создал группу «Чай вдвоем», отправился на конкурс «Ялта — Москва. Транзит». Жюри обращало внимание, прежде всего, на индивидуальность артистов. Аудитория, которая следила за конкурсом, достигала почти полмиллиарда человек. Благодаря индивидуальности и сексуальности артистам удалось завоевать любовь зрителей. Та слава оказалась недолгой. Через две недели Клявера и Костюшкина забыли. Именно в тот момент артист понял, что популярность надо достигать кропотливой работой. И вместе с коллегой стал активно записывать песни. В 2011-м дуэт «Чай вдвоем» распался, и Клявер начал сольную карьеру.

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