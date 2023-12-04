«Прошел четыре тюрьмы»: куда пропал звезда «Зоны» Олег Протасов

|
Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 17 0

Актер Протасов в автобиографии рассказал об опыте нахождения в колонии

«Прошел четыре тюрьмы»: куда пропал звезда «Зоны» Олег Протасов

Фото: Кадр из т/с "Зона", 2006 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

О судьбе этого актера можно снять целый сериал.

Звезда «бандитских» сериалов Олег Протасов прошел действительно тернистый путь к популярности. Прежде чем стать главным героем проекта «Зона», актер несколько лет отбывал наказание за кражу в местах лишения свободы.

Возможно, именно этот опыт помог ему лучше справиться с будущими ролями. Свою историю Протасов описал в книге-автобиографии «Два по 25 — до и после».

Родился будущий актер в селе Панкрушиха в Алтайском крае. Позже с семьей он переехал в Новосибирск, а затем — в Барнаул.

Восемь лет Протасов учился в физико-математическом интернате, а после службы в армии вновь переехал — на этот раз в Алушту. Как вспоминает артист в книге, в 1990-е он связался с преступными группировками, впервые попав за решетку в 1993-м.

«В общей сложности я прошел четыре тюрьмы и три зоны и в ноябре 2001 года я окончательно вышел на свободу», — вспоминает он.

По мнению актера, проведенные в местах лишения свободы годы многое позволили ему узнать — например, научиться разбираться в людях. Также данный опыт помог Протасову и профессионально — впоследствии он часто консультировал режиссеров и сценаристов в криминальных сериалах. При этом артист уже давно нигде не снимался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских звездах, которые страдали алкоголизмом.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

12:59
Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в Бельгии
12:49
«Прошел четыре тюрьмы»: куда пропал звезда «Зоны» Олег Протасов
12:46
«Сегодня»: что происходит с Михаилом Боярским в больнице
12:34
Управа есть: куда жильцы могут пожаловаться на УК
12:25
«Снизить градус»: Матвиенко о возможном запрете на аборты в России
12:19
Полный список: кому в России проиндексируют зарплаты в 2024 году

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Как мальчишка»: Денис Клявер находится в ожидании новогоднего чуда
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд