«Прошел четыре тюрьмы»: куда пропал звезда «Зоны» Олег Протасов

О судьбе этого актера можно снять целый сериал.

Звезда «бандитских» сериалов Олег Протасов прошел действительно тернистый путь к популярности. Прежде чем стать главным героем проекта «Зона», актер несколько лет отбывал наказание за кражу в местах лишения свободы.

Возможно, именно этот опыт помог ему лучше справиться с будущими ролями. Свою историю Протасов описал в книге-автобиографии «Два по 25 — до и после».

Родился будущий актер в селе Панкрушиха в Алтайском крае. Позже с семьей он переехал в Новосибирск, а затем — в Барнаул.

Восемь лет Протасов учился в физико-математическом интернате, а после службы в армии вновь переехал — на этот раз в Алушту. Как вспоминает артист в книге, в 1990-е он связался с преступными группировками, впервые попав за решетку в 1993-м.

«В общей сложности я прошел четыре тюрьмы и три зоны и в ноябре 2001 года я окончательно вышел на свободу», — вспоминает он.

По мнению актера, проведенные в местах лишения свободы годы многое позволили ему узнать — например, научиться разбираться в людях. Также данный опыт помог Протасову и профессионально — впоследствии он часто консультировал режиссеров и сценаристов в криминальных сериалах. При этом артист уже давно нигде не снимался.

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