Творчество и пьянство: российские звезды, которые страдали алкоголизмом

Истории знаменитостей, которые злоупотребляли спиртным.

Российские звезды, как и обычные люди, имеют пороки, одним из которых является тяга к алкоголю. Кто из отечественных знаменитостей уличили в пьянстве и что из этого вышло — в материале 5-tv.ru.

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Знаменитый актер Иван Охлобыстин никогда не скрывал, что в начале карьеры страдал алкогольной зависимостью. С помощью спиртного артист пытался бороться с жизненными трудностями, в том числе, на профессиональном поприще.

«Помню, как я начал выпивать. У меня была красивая бутылка абсента и набор из семи венских рюмочек. Я был неопытен, все семь наполнил и все семь выпил. Так открыл всю эту алкоголическую тематику, а потом года четыре жег», — приводит откровения Охлобыстина издание StarHit.ru.

Когда актер осознал, что тяга к алкоголю становится проблемой, он даже перестал посещать светские мероприятия. К счастью, он смог самостоятельно побороть зависимость и теперь выпивает только по особенным случаям и не слишком много.

Анна Казючиц

Анна Казючиц. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Актриса Анна Казючиц прославилась не только благодаря таланту, но и любовью к выпивке. Слухи о том, что знаменитость то и дело прикладывается к бутылке, появились несколько лет назад и стали настоящей проблемой для самой артистки. Например, по словам продюсера Андрея Гликогена, он уволил ее после череды скандалов.

«Я понимал, что беру к себе пьющую артистку», — признавался позже Гликоген.

А, по данным издания «Экспресс газета», на пьяные крики Анны жалуются соседи по участку.

«По ночам из-за их нетрезвых криков не у всех соседей и заснуть получается. Больше всего их сынишку Даню жалко. Родители у него хоть и знаменитые, но, похоже, непутевые», — рассказывал один из жителей подмосковной деревни Бушарино.

Сейчас Казючиц ведет ток-шоу на одном из федеральных каналов. Про ее участие в кинопроектах ничего не известно.

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Кумир россиян Григорий Лепс порой может себе позволить выпить столько, что не всегда получается стоять на ногах. Свидетельством тому являются некоторые выступления исполнителя, когда охране приходилось спасать выпившую звезду от падения со сцены. Более того, по некоторым данным, Лепс несколько раз попадал в психиатрическую больницу, причиной госпитализации оказались именно последствия алкогольной зависимости.

Сам певец объясняет свое желание употребить попыткой расслабиться.

«Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остается только что-то выпить», — рассказывал Лепс в беседе с изданием aif.ru.

Правда, сейчас певец часто говорит о проблемах со здоровьем, они практически исключили спиртное из его жизни. По крайне мере, так говорит сам Лепс.

Певица Слава

Слава. Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Эпатажная и яркая певица Слава сама признается, что в ее жизни был период, когда она злоупотребляла алкоголем. Звезда часто выходила на связь подшофе, общаясь с поклонниками в социальных сетях. Кроме того, как сама признавалась, порой могла выпить столько, что уже не могла себя контролировать: ни слова, ни поступки.

Посмотрев на себя со стороны, Слава признала, что у нее проблемы и решила завязать со спиртным. Правда, взглянув на окружающим мир трезвыми глазами, певица несколько разочаровалась.

«Как бросишь пить — весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель какой-то не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже платья (малы), молнии перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать?» — спрашивала Слава у поклонников.

В итоге исполнительница решила найти «золотую середину»: не отказываться от алкоголя полностью, но ограничивать его, чтобы оставаться в форме.

Валерий Николаев

Валерий Николаев. Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

Алкогольная зависимость актера Валерия Николаева стала развиваться после того, как в его жизни начались личные потрясения, начавшиеся после потери родителей. Николаева даже задерживали за вождение в нетрезвом виде и лишали прав. Из-за спиртного он попал в психиатрическую клинику, где прошел реабилитацию.

«Друзья, слава богу, которые оказались рядом, сказали: старик, тебе нужно просто обратиться к специалистам, к психологам, неврологам, которые тебе помогут просто нормально реабилитироваться, стабилизировать твое состояние», — признавался актер в интервью с изданием Super.ru.

Также Николаев благодарен своей супруге — артистке цирка Эльмире Земской, которая всячески поддерживала мужа в борьбе с алкоголем.

Певица Максим

Максим. Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Певица Максим, ставшая популярной в 2000-х, не смогла справиться с тяжестью обрушившейся на нее славы. Как и многие молодые звезды, исполнительница стала злоупотреблять спиртным чаще и чаще. Настоящим ударом стало для нее предательство мужа: в 2014 году тот не забрал ее со второй дочкой из роддома, и певица осталась со своими пробелемами.

Зависимость оказалась настолько серьезной, что певица Максим пребывала в алкогольном дурмане дни и даже месяцы, дважды попадала в реанимацию.

«Многие этим пользовались — подписывали со мной различные документы. Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем, этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — рассказывала знаменитость.

Вылечиться певице Максим помог новый возлюбленный, практически насильно отправивший ее в наркологический центр.

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян. Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

Знаменитый актер Дмитрий Харатьян тоже пережил период, когда алкоголь стал его «лучшим другом». Пристрастие к спиртному много раз приносило ему неприятности, а иногда оставляло всего на шаг от пропасти. Например, будучи пьяным, артист чуть не погиб в серьезном ДТП, в другой раз его обокрали. Да и личная жизнь Харатьяна оставляла желать лучшего, ведь супруга то и дело уходила от него после очередной пьяной выходки. И каждый раз возвращалась.

В итоге, актер заставил посмотреть на свою жизнь со стороны и избавиться от зависимости.

«Нам хватило мудрости и терпения. Мы сохранили нашу любовь, уважение друг к другу. Можно было плюнуть, сказать: „Эти трудности меня не волнуют“. Но так нельзя, я преданный друг, надеюсь такой и остаться для Димы», — рассказывала Марина Майко.

Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко. Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Известная солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко тоже одно время весьма пристрастилась к алкоголю. Любимицы публики реже стала появляться на мероприятиях, количество выступлений также заметно сократилось. Поклонники били тревогу: неужели исполнительница полностью погрузилась в пьянство? О том же самом говорили и близкие знаменитости.

Одновременно начались проблемы в семье Овсиенко: отцу певицы ампутировали ногу, а ее любимого человека посадили в тюрьму.

Однако певице хватило сил справиться с алкогольной зависимостью самостоятельно.

«Могу вас заверить — наркотиков не употребляю. Алкоголь — тоже», — убеждала Овсиенко журналистов.

Правда, бокал вина или 50 грамм коньяка, по признанию артистки, она позволить себе иногда может.

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