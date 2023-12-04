Настоящий путь к счастью: как достичь душевного равновесия и гармонии

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 28 0

Психолог Карловский: творчество поможет добиться душевного равновесия

Настоящий путь к счастью: как достичь душевного равновесия и гармонии

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Fromme

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Где взять ресурсы для реализации жизненных целей?

Существуют определенные способы, которые помогут разобраться в своих мыслях и чувствах, а также достичь внутреннего равновесия и гармонии. Об этом пишет издание dni.ru.

Самоисследование

Психолог Роман Карловский объясняет, что самоисследование — одна из важных составляющих пути к равновесию. Важно уметь сосредотачиваться на эмоциях, мыслях и реакциях. Так, можно понять и преодолеть внутренние потрясения, что, в свою очередь, способствует достижению внутренней гармонии.

Творчество

Практически все виды творческих занятий, например, живопись, писательство, музыка, рукоделие, позволяют раскрыть творческий потенциал. Хобби позволяет конструктивно обрабатывать эмоции и мысли.

Медитация

Этот метод «замедления» поможет прочувствовать момент «здесь и сейчас» и освободиться от суждений. Медитация эффективна против стресса и повышает способность управлять эмоциями. Периодическое внедрение осознанности в жизнь укрепляет наши внутренние ресурсы.

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