«Это их мнение»: Картаполов отреагировал на идеи увеличить срок службы в армии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 56 0

Картаполов заявил об отсутствии необходимости в увеличении срока службы в армии

«Это их мнение»: Картаполов отреагировал на идеи увеличить срок службы в армии

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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С предложениями выступили депутаты Госдумы. Так введут ли изменения в России касаемо срочной службы?

В России сегодня нет необходимости в увеличении срока службы в армии до двух лет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Прежде с такими предложениями выступили депутаты Госдумы, но сними Картаполов не согласился. По его словам, в этом нет «никакой логики» ни со стороны безопасности государства, ни со стороны «житейской логики» и экономики.

«Это их мнение, но на сегодняшний день оно, на мой взгляд, не соответствует тем условиям, в которых находится наша страна. Что касается позиции комитета по обороне, то эти заявления никак с ней не коррелируются», — указал Картаполов.

Между тем напомним, со следующего года верхняя граница призывного возраста увеличится до 30 лет. Закон об этом президент России Владимир Путин принял в августе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России разработало проект, который вносит изменения в требования к состоянию здоровья призывников, контрактников и мобилизационного резерва.

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