Что в планах у правительства страны?

Словакия готовится к выходу из НАТО и Евросоюза, создавая новую партию «Единые славяне». Об этом, как пишет EADaily, рассказал один из основателей политической силы, экс-депутат словацкого парламента Петер Марчек.

По его словам, программа этой партии будет заключаться в восстановлении конструктивных отношений с Россией, выходе из НАТО и ЕС и вступлении в БРИКС.

«Приблизительно семь месяцев мы собираем подписи для регистрации новой партии „Единые славяне“. Уже собрано восемь тысяч, необходимо еще две тысячи подписей. Полагаю, что до конца года комплект документов будет подготовлен и в начале января мы завершим юридический процесс создания политической силы», — сказал он.

Решение о прекращении поставок оружия на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) было принято в Словакии после прихода к власти правительства премьер-министра Роберта Фицо. Политик призвал Евросоюз последовать примеру Словакии, указав на нереалистичные планы президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Словакия больше не будет помогать Украине.