«Ведет к смертельным исходам»: Словакия больше не будет помогать Украине
Словакия сообщила НАТО, что больше не будет помогать Украине
Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller
Министр обороны страны уже проинформировал об этом генсека НАТО. У Киева сокращается количество союзников?
Словакия перестает предоставлять Украине военную помощь. Министр обороны страны Роберт Калиняк проинформировал об этом генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, следует из публикации на сайте оборонного ведомства.
«Министр обороны Словакии Роберт Калиняк встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которого проинформировал о завершении военной помощи Украине», — пишет пресс-служба министерства.
Братислава направляла на нужды Киева оружие и боеприпасы со складов Вооруженных сил Словакии, отмечается в публикации. Однако такая помощь «ведет к смертельным исходам».
При этом Словакия продолжит оказывать украинской армии гуманитарную и техническую поддержку. Партнеры по Североатлантическому альянсу с уважением отнеслись к решению, принятому стороной.
Решение о прекращении поставок оружия на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) было принято в Словакии после прихода к власти правительства премьер-министра Роберта Фицо. Политик призвал Евросоюз последовать примеру Словакии, указав на нереалистичные планы президента Украины Владимира Зеленского.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
США, страны ЕС и НАТО с первых дней спецоперации оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Франция отправила Армении бронемашины, предназначенные ВСУ.
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