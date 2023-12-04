Экс-министр Абызов выплатил в бюджет более 20 млрд рублей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 79 0

Бывший чиновник находится под арестом с 2019 года по делу о крупном мошенничестве.

Экс-министр Абызов выплатил в бюджет более 20 млрд рублей

Фото: Потицкий Алексей / ТАСС

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Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов выплатил в бюджет по иску Генпрокуратуры более 20 миллиардов рублей, сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов в Преображенском суде Москвы.

Адвокат напомнил, что общая сумма иска была 32 миллиарда рублей. В итоге Абызову необходимо выплатить еще более 11 миллиардов рублей.

Михаил Абызов находится под арестом с 2019 года. В отношении него ведется следствие по уголовному делу о создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконном участии в предпринимательстве и отмывании средств. Вместе с ним были арестованы и несколько топ-менеджеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд приговорил к пяти и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

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