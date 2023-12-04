Путин: замороженные отношения с РФ невыгодны в первую очередь Германии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 41 0

Глава государства напомнил, что стало одной из причин прерывания сотрудничества между странами.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Прерванное сотрудничество России и Германии невыгодно обеим сторонам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства указал, что нынешнее «замороженное» состояние отношений между странами, причем не по инициативе Москвы, невыгодно в первую очередь Берлину. Но, конечно, в общем счете это не приносит пользы ни одной стороне. Все это проявляется не только в «заморозке» политических и экономических связей, но и в приостановлении сотрудничества в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях.

«Привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьем. И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках», — напомнил президент на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

Путин добавил, что Россия всегда выступала за выстраивание отношений с Германией на принципах равенства, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Германии заявили о большом объеме помощи Украине.

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Путин: замороженные отношения с РФ невыгодны в первую очередь Германии

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