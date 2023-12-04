«Если хочется эпатажа»: Киркоров щегольнул нетривиальным нарядом на Народной премии

Поп-король появился перед слушателями при полном параде. Но что смутило некоторых в его облике?

Филипп Киркоров давно и прочно связан в сознании людей с модой и эпатажными образами. Чтобы поддерживать имидж одного из самых стильных певцов на отечественной эстраде, поп-король даже открыл однажды собственный магазин одежды.

На церемонии вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио» Киркоров умудрился ошарашить всех, появившись на сцене в наряде, внешне очень напоминающем женский. Перед публикой певец щеголял в белоснежном пиджаке с черной баской и таких же ослепительных брюках. Эксклюзивно для 5-tv.ru стилист Ольга Ким дала профессиональную оценку облику Киркорова.

По ее словам, в отличие от многих своих коллег, музыкант всегда одевается по последнему писку моды, и очередной образ — не исключение.

«Я бы сказала, что баска — это только вершина айсберга. Там был какой-то более сложный компонент. Я так поняла, что это был жилет, переходящий в баску. Сейчас в целом наблюдается такая модная тенденция, что дизайнеры предлагают носить на подиуме юбки, в том числе и для мужчин. Это могут быть либо какие-то широкие брюки, переходящие в юбку (например, кюлоты)», — обрисовала основное направление она.

По словам Ким, юбка уже давно не подчеркивает половую принадлежность своего обладателя, а исторически и вовсе считается деталью гардероба унисекс.

«Изначально юбка была предметом универсальным. Увидеть ее можно было у многих мужчин в культуре Африки. Более того, она есть и в Азии, и даже в греческом национальном костюме есть тоже юбки. В случае с Киркоровым я ничего странного, страшного, криминального не вижу. У него баска считается как некий такой креативный элемент. А если хочется эпатажа, почему бы и нет?» — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров изъявил желание поселить Орнеллу Мути в своем доме.