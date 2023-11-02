Никакой депрессии: как поддержать психику в осенне-зимний период

Врач Кочнева: поддержать психическое здоровье помогут магний и витамин B
Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg
Хмурые дни и осенняя непогода запросто могут вогнать в угнетенное состояние любого. Какие привычки помогут победить сезонную хандру?
С наступлением осени и зимы люди чаще чувствуют себя угнетенными: за окном практически всегда темно, небо затянуто облаками или тучами, солнце выглядывает крайне редко либо не выглядывает вовсе. Как пишет Газета.ру, существуют две полезные и важные привычки для поддержки психики в осенне-зимний период.
В первую очередь, в этот период нужно следить за витамином D в организме. Эндокринолог и диетолог-нутрициолог Елена Кочнева посоветовала дополнительно пить витамин, но сначала проконсультироваться с врачом.
«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина. У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие. Поэтому, как минимум, нам требуется дополнительно восполнять поступление витамина D в организм», — объяснила она.
Кроме этого, нужно следить за питанием в осенне-зимний период. Вкус и внешний вид пищи может влиять на настроение, а также сами продукты являются главным источником жиров и незаменимых аминокислот.
Однако в России не всегда есть возможность употреблять в нужном количестве дикую, свежую рыбу и морепродукты, поэтому каждый нуждается в дополнительных источниках нутриентов. Кочнева посоветовала принимать витамины группы В, магний, адаптогены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему осенью чаще всего случаются инфаркты.
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