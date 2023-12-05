«Соленый вкус слез моих бывших»: Волочкова выпустила песню перед похоронами экс-бойфренда

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 191 0

Волочкова выпустила песню незадолго до похорон экс-бойфренда

«Соленый вкус слез моих бывших»: Волочкова выпустила песню перед похоронами экс-бойфренда

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Банщик Сергей был в отношениях с дивой недолго. Его жизнь оборвалась буквально на днях.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова решила напомнить всем, что она не только танцовщица, но и певица. В пятницу звезда порадовала поклонников новой композицией «Слезы моих бывших», которая обращена ко всем прошлым возлюбленным Анастасии.

Иронично, что трек появился на музыкальных платформах за день до похорон Сергея Кузнецова, экс-любовника Волочковой. Мужчина скончался в СИЗО, где ожидал приговора по делу об избиении супруги. По предварительным данным, он мог добровольно уйти из жизни.

Самой балерины на похоронах не было: как рассказала Анастасия, банщик Сергей был одним из многих ее поклонников. Их отношения продлились недолго.

Вспоминать мимолетные романы знаменитость не любит, чему и посвятила целую песню.

«Соленый вкус слез моих бывших // В истории новой мне кажется лишним», — гласит строчка новой композиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова не пришла на похороны экс-возлюбленного.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

8:38
«Соленый вкус слез моих бывших»: Волочкова выпустила песню перед похоронами экс-бойфренда
8:26
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин
8:14
«Три волшебных русских слова»: Стоянов провернет аферу в фильме «Пять процентов»
8:01
Израиль организует смертельную провокацию в Газе: все уже наготове
7:52
Вспышки по всему миру: чем опасна микоплазменная пневмония
7:40
Самому старому существу на Земле исполнился 191 год

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Сколько готов заплатить?» — медиум Шепс пригрозил Воле раскрыть его секрет Утяшевой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд