Мужчина взорвал дом во время полицейской операции в США

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Горящие обломки разлетелись на десятки метров, весь район оказался обесточен, жителей ближайших домов эвакуировали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jake Handegard; 5-tv.ru

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Полицейская операция в США закончилась мощным взрывом. Силовики прибыли на вызов из-за сообщений о стрельбе из сигнального пистолета.

Они оцепили дом подозреваемого, но мужчина забаррикадировался внутри и отказывался выйти. По некоторым данным, он вновь открыл огонь из ракетниц, и тогда все здание буквально взлетело на воздух.

В результате взрыва несколько полицейских получили ранения, а судьба хозяина пока неизвестна. Горящие обломки разлетелись на десятки метров, весь район оказался обесточен, жителей ближайших домов эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв произошел на мосту между США и Канадой. Машина врезалась в пропускной пункт, строение мгновенно охватило пламя, а от ударной волны разлетелись осколки. 

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