Взрыв произошел на мосту между США и Канадой: что известно

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Мост через Ниагарский водопад закрыли из-за мощного взрыва

Фото, видео: Reuters / SALEMAN ALWISHAH; 5-tv.ru

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По последним данным, жертвами инцидента стали два человека.

На Радужном мосту в районе Ниагарского водопада на границе США и Канады произошел взрыв.

Машина врезалась в пропускной пункт, строение мгновенно охватило пламя, а от ударной волны разлетелись осколки. По словам американских федеральных властей, авария могла быть непреднамеренной. На видео с камер наблюдения видно, как транспортное средство движется на большой скорости, подлетает на каком-то препятствии на несколько метров, а затем врезается в пункт пропуска.

В результате инцидента погибли водитель и пассажир, а также пострадал сотрудник пограничной службы. В автомобиле следов взрывчатки не обнаружили. Инцидент произошел в один из самых загруженных периодов — канун Дня благодарения.

Опасаясь новых происшествий, власти закрыли еще несколько пропускных пунктов и международный аэропорт, но спустя время, они возобновили работу. Взрыв на границе Канады и США пока не признали террористическим актом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Техасе упал самолет на оживленную улицу.

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