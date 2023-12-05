Госдума ввела миллионные штрафы за нарушения при обработке персональных данных

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

Компании обяжут брать письменное согласие с гражданина. Иначе грозит административная ответственность.

Госдума ввела миллионные штрафы за нарушения при обработке персональных данных

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Читайте нас в: Дзен Новости

В России штрафы за нарушения при обработке персональных данных повысили до 1,5 миллиона рублей. Соответствующий закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении.

Так, в случае принятия закона Совфедом и президентом России Владимиром Путиным обработка персональных данных без согласия человека в письменной форме повлечет за собой штрафы:

  • для граждан — от десяти до 15 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей;
  • для ИП — от 500 тысяч до одного миллиона рублей;
  • для юридических лиц — от 300 до 700 тысяч рублей.

За повторные нарушения штрафы будут повышены. Максимальный размер составит 1,5 миллиона рублей — для юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации».

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

14:55
Муж пока не в курсе: 59-летняя Азиза закрутила роман с молодым мужчиной
14:53
Госдума ввела миллионные штрафы за нарушения при обработке персональных данных
14:44
Россия и Белоруссия создадут учебно-боевые центры для подготовки военных
14:43
«Тише стало»: группировку ВСУ разбили на угледарском направлении
14:29
Допилась? Что происходит с ногами Анастасии Волочковой
14:21
Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух МиГ-29 на Украине

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд