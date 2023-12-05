Совфед поддержал новый базовый закон о занятости с льготами для бойцов СВО

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации», сообщает РИА Новости.

В конце ноября Госдума приняла в третьем чтении закон с положениями о ежегодной индексации пособий по безработице и о содействии приоритетному трудоустройству участников спецоперации на Украине (СВО). Депутаты отмечали, что действующий закон разрабатывался 30 лет назад, поэтому принятие новой версии уже давно назрело.

Изменения сегодня поддержали и в Совфеде. Так, закон сохранит установленный максимальный размер пособия по безработице, но его будут ежегодно индексировать 1 февраля. Коэффициент определит правительство России.

Документ также предусматривает предоставление военнослужащим и добровольцам спецоперации право на прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования в приоритетном порядке в течение трех лет после окончания службы или контракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рабочая группа по спецоперации на Украине предложила распространить льготы, которые сейчас положены только контрактникам, на добровольцев. Инициатива высказана в докладе президенту России Владимиру Путину.