Совфед поддержал новый базовый закон о занятости с льготами для бойцов СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 72 0

Депутаты же отмечали, что действующий закон разрабатывался 30 лет назад, поэтому принятие новой версии уже давно назрело.

Совфед поддержал новый базовый закон о занятости с льготами для бойцов СВО

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал новую редакцию базового закона «О занятости населения в Российской Федерации», сообщает РИА Новости.

В конце ноября Госдума приняла в третьем чтении закон с положениями о ежегодной индексации пособий по безработице и о содействии приоритетному трудоустройству участников спецоперации на Украине (СВО). Депутаты отмечали, что действующий закон разрабатывался 30 лет назад, поэтому принятие новой версии уже давно назрело.

Изменения сегодня поддержали и в Совфеде. Так, закон сохранит установленный максимальный размер пособия по безработице, но его будут ежегодно индексировать 1 февраля. Коэффициент определит правительство России.

Документ также предусматривает предоставление военнослужащим и добровольцам спецоперации право на прохождение профобучения и получение дополнительного профобразования в приоритетном порядке в течение трех лет после окончания службы или контракта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рабочая группа по спецоперации на Украине предложила распространить льготы, которые сейчас положены только контрактникам, на добровольцев. Инициатива высказана в докладе президенту России Владимиру Путину.

Тема:
Спецоперация
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