Поделит жизнь на «до и после»: кому особенно повезет в 2024 году

С точки зрения магической нумерологии 2024-й обещает быть интересным, он также станет одним из наиболее гармоничных за последнее время годов. Об этом 5-tv.ru рассказал экстрасенс и оккультист Андрей Харрис.

«То есть, он будет влиять на человечество в целом и в отдельности на каждого из нас позитивно. Он будет добавлять нотки везения в жизнь каждого из нас», — говорит эксперт.

Обращаясь к цифрам, стоит заметить, что в дате 2024 есть две двойки, которые несут за собой очень сильную энергию действия. Это означает, что в предстоящем году каждый должен проявлять активность и трудиться.

Так, внутри нас открывается супер-способность к изменению окружающего пространства. Появится возможность материализовать желания и замыслы с помощью кропотливых и регулярных действий: главное не лениться и не ждать, что все произойдет само собой — тогда наше желание обязательно сбудется.

Кому особенно повезет в 2024 году

Счастливчиками в год дракона станут люди, которые своими действиями или мировоззрением способны оказывать влияние на человечество и делать мир чуточку лучше.

«Все эти люди получат покровительство 2024 года, потому что цифра четыре отвечает непосредственно за человечество в целом, за стабильность ядра, поэтому те люди, которые как-то влияют на планету, они получат покровительство. Для них это будет тоже очень хороший год», — отметил нумеролог.

Также важно обратить внимание на сумму всех цифр 2024-го. Получается восьмерка, которая означает не только бесконечность, но и является важным знаком высших сил к благосклонности и везению.

Это означает, что в этом году у каждого человека везения будет немного больше. Это и поможет в исполнении самых сокровенных желаний.

Рекомендации для повышения эффективности силы чисел

Для того, чтобы желания исполнялись быстрее и в желаемых размерах, необходимо магию цифр дополнить собственными стараниями и стремлениями. Можно составить четкий план того, чего бы мы быстрее хотели достичь и воплотить в реальность. С помощью комбинации из действий и везения все будет получаться намного легче, чем обычно.

Чью жизнь 2024-й изменит полностью

Год станет решающим для людей, родившихся 8, 18, 28 числа. Они смогут разделить свою жизнь на «до и после», так как ключевыми энергиями для них станут самореализация и достаток. Изменения будут носить исключительно положительный характер и помогут разобраться в личностных и финансовых проблемах.

«Те, у кого есть восьмерка на конце. Если в вашей жизни или в жизни вашего рода были проблемы с материальными вопросами, либо же с вопросами самореализации и направлением своей деятельности, то это рубежный год. Он расставит все точки над „и“. Если вы чуть-чуть сможете проявить эту активность в 2024 году и не сдаться, то вы перейдете этот рубеж и по этим двум вопросам и ваш род в целом далее станут очень наполненными и позитивными», — подчеркивает экстрасенс.

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